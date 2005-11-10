Girelli: "Roma, con tutti quei cambi in difesa si rompono gli equilibri sulle palle inattive"

Anche Cristiana Girelli, attaccante del Bay FC negli Stati Uniti, ha commentato per Prime Video la sconfitta della Roma in Champions League contro il Real Madrid, il rocambolesco 3-4 dell'Olimpico: "La Roma ha fatto tanti cambi in difesa e lì vai a modificare qualcosa sulla disposizione nelle palle inattive e qualche equilibrio per forza di cose va a rompersi. La gestione degli ultimi minuti della Roma è stata fatale".