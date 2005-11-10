Girelli: "Roma, con tutti quei cambi in difesa si rompono gli equilibri sulle palle inattive"
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Dimitri Conti
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15.10.2026 00:22Serie A
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Anche Cristiana Girelli, attaccante del Bay FC negli Stati Uniti, ha commentato per Prime Video la sconfitta della Roma in Champions League contro il Real Madrid, il rocambolesco 3-4 dell'Olimpico: "La Roma ha fatto tanti cambi in difesa e lì vai a modificare qualcosa sulla disposizione nelle palle inattive e qualche equilibrio per forza di cose va a rompersi. La gestione degli ultimi minuti della Roma è stata fatale".
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