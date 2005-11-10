A lungo meglio la Roma, al Real Madrid basta un pallone: a fine primo tempo è 1-1

C'è il clima da grandissime notti, all'Olimpico, per il ritorno della Champions League nell'Urbe giallorossa dopo quasi 8 anni di assenza. Di contro, il Real Madrid dell'ex Jose Mourinho, ultimo a vincere qualcosa con la Roma e per questo tributato con cori e striscioni d'affetto tra pre-partita e minuti iniziali, con un bacio di risposta da parte dello Special One.

Folate iniziali giallorosse, poi si fa male Koné

I giallorossi sembrano cibarsi dell'energia data dall'incessante tifo sugli spalti e partono fortissimo, approfittando di diversi errori in costruzione da parte del Real Madrid. Già dopo 48 secondi arriva il primo tiro, firmato da Soule che appare decisamente il più in palla dei suoi in avvio: largo di poco. Ne nasce una serie di trame giallorosse, che monopolizzano il primo quarto d'ora e di fronte alle quali Courtois deve sporcarsi i guanti più di una volta. Frena un po' l'entusiasmo, invece, l'infortunio al flessore destro di Kone, che deve uscire. Dentro Pisilli.

Arrivano anche i gol: De Roon e Mbappé

Da lì a poco, però, arrivano i gol. Inaugura un insospettabile come De Roon, che buca un Courtois stavolta non perfetto con un destro dalla traiettoria beffarda dalla distanza. Esplode l'entusiasmo dell'Olimpico, ma i Blancos rientrano in cinque minuti. Chi, se non Mbappé? L'asso francese semina Hermoso e batte Gollini con un destro potente e deviato fatalmente da Mancini. Da lì i ritmi calano e ne approfittano gli spagnoli, che per poco non trovano il sorpasso con Cucurella, direttamente da rinvio del portiere. Qualche altro tentativo da ambo le parti, ma decisamente meno pericoloso dei precedenti, finché non arriva l'intervallo.

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