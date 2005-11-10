Il Como lotta, ma cade nella bolgia del De Kuip: vince il Feyenoord 3-2

Finale: Feyenoord-Como 3-2

Finisce la sfida al De Kuip, tana del Feyenoord: al gol di Diao hanno risposto le reti di Zechiel, Moussa e una sfortunata autorete di Sanchez. Nel finale la zampata di Douvikas per rendere meno amaro il punteggio: finisce 3-2 per la squadra di van Bronckhorst. Lo stesso Diao si è fermato pochi minuti dopo la rete realizzata nel primo tempo: problemi muscolari per lui. I ragazzi di Fabregas hanno vissuto una serata sicuramente complicata, magari formativa, nella quale hanno faticato a creare molte chance nitide quando il punteggio era ancora aperto, al di là del gol iniziale. A tratti è sembrata pesare anche la mancanza di peso in attacco, dove Douvikas ha iniziato in panchina, con Nico Paz schierato da falso 9.

Novità di formazione nel Como

Come si diceva Fabregas sceglie Nico Paz come riferimento offensivo, con Douvikas in panchina e Diao, Baturina e Kaiki alle spalle del fantasista argentino. L'inizio di gara è equilibrato, con il Como che cerca il possesso palla con coraggio e idee, ma anche con un Feyenoord compatto. La partita cambia nel giro di cinque minuti.

Gol Diao, ma pareggia il Feyenoord. E Diao esce

Al 18' Ramon pesca Diao, che sgasa sulla fascia destra, brucia un avversario, si accentra e batte Ernst, ammutolendo il De Kuip. Lo stesso Diao però dopo la rete fa una smorfia, e si capirà presto il perché. Prima c'è spazio per il pareggio immediato del Feyenoord, con Zechiel che è bravissimo a evitare Perrone e scaricare un bel destro all'angolino dal limite. Poi, Diao si accascia al suolo: problemi muscolari per lui e cambio immediato richiesto alla panchina: al suo posto entra Jesus Rodriguez. Cambia anche l'inerzia del match, con il Como che va un po' in difficoltà.

Secondo tempo: il Feyenoord la chiude

Inizia il secondo tempo e il Feyenoord completa la rimonta: Moussa controlla, si accentra e conclude sul primo palo beffando Sanchez. Fabregas cambia inserendo anche Douvikas e il greco porta subito peso in attacco: Valle lo pesca in area, il suo colpo di testa va alto. La banda di van Bronckhorst prende campo e con uno scatenato Moussa sfiora il 3-1, che poi arriva all'82': ancora l'algerino scarica il sinistro da fuori, Ramon devia, palla sul palo e poi sulla schiena di Sanchez, prima di infilarsi in rete. Poco prima l'unica conclusione di uno spento Nico Paz, che si spegne a lato. Entra anche Liberali che va vicinissimo al 3-2 con un guizzo nel finale. Gol che arriva poi grazie ancora a Douvikas, che ringrazia Ramon del lancio e accorcia. Ma non c'è più tempo.