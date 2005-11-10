Cremonese, Nasti: "Non sono ossessionato dal gol. Palermo e Verona le favorite"

“Segnare è sempre bello, ma io sono tranquillo. Non sono ossessionato dal gol. Posso solo lavorare a testa bassa per farmi trovare sempre pronto dal mister e dai miei compagni. In allenamento andiamo sempre forte, io mi concentro sul da farsi”. L’attaccante della Cremonese Marco Nasti ha parlato così in conferenza stampa guardando già alla sfida contro il Pisa come si legge sul sito del club lombardo: “Sarà sicuramente una partita bella da vedere, loro cercheranno di venirci a prenderci forte e lavoreremo per farci trovare pronti”.

Cosa porti in più a Cremona dopo l’esperienza di Empoli?

“Arrivo motivato perché sono consapevole che due anni fa ho deluso le aspettative. So cosa devo alla società e cosa devo ai tifosi, quindi continuo a lavorare più forte di prima. In più penso di essere maturato, dato che l’anno scorso ho avuto un bambino e anche quello mi ha insegnato tanto”.

Dopo sei giornate di campionato quali pensi che siano le favorite per la promozione?

“Oltre al Palermo anche il Verona ha una bella squadra in termini di organico. Io però penso di avere compagni molto forti”.

Hai ripensato all’occasione che hai avuto contro l’Arezzo?

“Un po’ l’ho accusata, sono sincero, ma ho imparato anche a lasciarmi alle spalle situazioni del genere. Penso già alla prossima partita”.