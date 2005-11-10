Feyenoord-Como 3-2, le pagelle: Nico Paz spento, Douvikas non basta, Diao da Champions

Il Como parte bene, poi perde Diao - autore del momentaneo 0-1 - si fa rimontare dal Feyenoord e riesce a riaprirla quando ormai è troppo tardi: al De Kuip la squadra di Cesc Fabregas perde 3-2. Nessuna brutta figura, ma l'impressione che i lariani abbiano meritato la sconfitta c'è, visto che diverse scelte di formazione iniziale non hanno pagato. Ecco di seguito le pagelle del match a cura di TuttoMercatoWeb.com.

LE PAGELLE DEL FEYENOORD (a cura di Marta Bonfiglio)

Ernst 6 - Il gol di Diao è una doccia fredda, poi però quando viene chiamato in causa fa il suo dovere con serenità.

Read 7- Si inserisce come un treno a tutta velocità in area di rigore. Con Moussa si intende alla perfezione mettendo in difficoltà la linea difensiva del Como.

St. Juste 6,5- Tiene botta dietro all'avanzata lariana. Sui cross di Valle è sempre puntuale a evitare brutti tagli in mezzo all'area di rigore. Dal 79' Watanabe s.v.

Mármol 6,5- Sempre ben posizionato è un muro vivente. Ottimo nelle chiusure in fase difensiva e molto propositivo in fase offensiva.

López 5,5- Troppo morbido su Diao, gli scappa via e non riesce a prenderlo mandandolo da solo in area di rigore davanti al portiere.

Zechiël 6,5- Un missile dal limite dell'area di rigore che rimette subito in equilibrio la gara.

Vanhoutte 6- Buona partita del centrocampista belga che si preoccupa di ripulire tantissime palle sporche.

Targhalline 6- Bravo a chiudere le linee di passaggio dalle parti del pericoloso Nico Paz.

Moussa 7,5- A destra galoppa come un vero destriero. Cerca spesso la sovrapposizione di Read per bucare il Como. Destro, sinistro vuole ubriacare i lariani e ci riesce. Dopo la spinta del primo tempo si regala il gol nella ripresa. Dal 92' Schaken s.v.

Ferri 5,5- Duello tutto spagnolo con Ramon, almenno nel primo tempo. Poi si perde un po' e fa fatica a farsi trovare. Dal 79' Elshout s.v.

Valente 6 - Buona prestazione del capitano della squadra olandese. Ha qualche giusto guizzo e alcune intuizioni interessanti in fase offensiva. Dal 46' Diarra 6,5- Entra con voglia e tanta carica. Così tanta che esagera un po' sui falli al limite delle sceneggiate.

Giovanni van Bronckhorst 6,5- Il suo Feyenoord è ultra offensivo. Con l'ingresso di Diarra si regala due missili sulle fasce che mettono in crisi il Como di Fabregas. E' una bella prestazione nella notte di Champions.

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LE PAGELLE DEL COMO (a cura di Daniele Najjar)

Sanchez 5 - Soprattutto sul secondo gol resta la sensazione che valuti male la possibilità che gli calcino sul primo palo. Sul primo invece c'è anche la bravura di Zechiel nel calciare in quel modo. Quale responsabilità ce l'ha, comunque.

Smolcic 5,5 - Soffre un po' le iniziative avversarie su quella fascia e si fa anche ammonire. Fabregas lo cambia prima di rischiare l'inferiorità numerica. (Dal 60' Couto 5,5 - Porta più spinta del compagno, ma alla chiusura dell'azione è impreciso).

Chalobah 6 - Solido e senza paura, c'è da lottare in un clima non semplice e lo fa dal primo all'ultimo.

Ramon 6 - Dietro ha poche colpe sui gol, anche se è sfortunato con una deviazione che provoca l'autorete di Sanchez. Con due lanci però propizia entrambi i gol dei suoi.

Valle 6 - Porta spinta e qualche cross interessante, come quello che per poco Douvikas non trasforma in gol. Dietro c'è da soffrire con uno scatenato Moussa.

Milla 5,5 - Riesce a far valere meno le sue geometrie, visto il ritmo e l'intensità che ha il Feyenoord. (Dal 60' Da Cunha 6 - Entra in un momento complicato per la sua squadra e riesce a farci poco, ma porta più calma nella gestione del pallone).

Perrone 5,5 - Tanta corsa per la squadra, ma anche sofferenza lì in mezzo dove il Feyenoord fa la guerra e si infila sempre di più in area.

Diao 7 - Solo venti minuti in campo, ma fa un gol da Champions, lasciando con l sedere a terra il povero (Dal 23' Jesus Rodriguez 5,5 - Ci una quarantina di minuti ad accendersi ed a vincere il primo duello nell'uno contro uno. Impatto troppo leggero sul match).

Baturina 5,5 - Qualche buona imbucata, ma non gli spunti con i quali si è guadagnato i gradi da titolare inamovibile. (Dal 79' Liberali 6 - Entra bene e porta subito un bel guizzo).

Kaiki 5 - Vista l'indole offensiva Fabregas lo testa esterno alto, sulla trequarti: raramente riesce ad andare all'uno contro uno. (Dal 60' Douvikas 7 - Al Como manca peso in attacco e quando entra lui si capisce subito: peccato che il cross di Valle arrivi leggermente troppo alto. Poi nel recupero mette la zampata con un gran bel gol: lui c'è sempre).

Nico Paz 5 - Il primo tiro arriva a venti minuti dalla fine e non è un granché. Per una volta è un po' ingabbiato e stasera non sembra a suo agio nelle vesti di falso 9.

Allenatore: Cesc Fabregas 5,5 - Una sconfitta che sicuramente farà bene al Como, che non è certo abituato ad andare a giocarsela a testa alta in bolge come quella del De Kuip. Alla fine i suoi non sfigurano affatto con un avversario di valore, ma la sconfitta è meritata. E le sue scelte iniziali non pagano: davanti sembra mancare peso, e quando Douvikas entra si sente. Sanchez in porta vive una serata così così, Kaiki sulla trequarti non si accende.