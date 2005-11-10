Como, Fabregas: "Diao sentiva che non poteva correre più. Andiamo avanti con coraggio"

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 3-2 in casa del Feyenoord. Le sue parole: "Questa è una crescita costante, è la prima trasferta europa. Continuiamo a imparare. Dobbiamo gestire tre competizioni e io forse ho sbagliato alcune scelte. Il problema è stato prendere subito l'1-1. Gli ultimi 30 minuti abbiamo dominato, ma loro hanno meritato di vincere".

Come sta Diao?

"Diao sentiva che non poteva correre più, dobbiamo valutare come sta. Speriamo di averlo preso in tempo. E' un giocatore importante si è visto anche oggi nella maniera in cui abbiamo giocato, si è visto nel gol. La Champions è un regalo della nostra scorsa stagione".

Il Feyenoord e il Lipsia sono due squadre dal valore vicino, i risultati diversi quanto hanno inciso?

"Giocare in casa o in trasferta sono due mondi a parte. Il Feyenoord è abituato a vincere, li abbiamo messi in difficoltà in qualche momento ma loro sono stati più forti in generale".

Giocatori come Baturina in Serie A trovano più semplice liberarsi dal pressing, oggi hanno faticato.

"La Champions è la competizione più forte. C'è più livello qui che in un Mondiale. Ieri il Bayern con i titolari ha sofferto, anche il Barcellona...è durissimo andare in trasferta in Champions ma sono tranquillo. E' un regalo per questa società e continuo a dirlo. Piano piano si fa, abbiamo una strada da seguire. Dobbiamo avere testa fredda e continuità".