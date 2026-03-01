Cremona come Sanremo 2024: vince "La noia", 0-0 al 45' tra Cremonese e Milan

Non è stato certo all'insegna delle emozioni il primo tempo di Cremonese-Milan, lunch match della 27^ giornata di Serie A. Duello tra 3-5-2 quello messo in campo da Nicola e Allegri: il tecnico grigiorosso torna a puntare su Vardy dal 1', in un tandem offensivo con l'ex Inter Bonazzoli come partner. Sulla sponda rossonera, Fofana in mezzo al campo insieme a Modric e Rabiot mentre in avanti è confermata la coppia Leao-Pulisic.

Cremo solida, Milan grigio

Con l'Inter volata a +13 e con la lotta Champions sempre più infiammata, le aspettative sono di un Milan a caccia della vittoria a tutti costi. La melodia rossonera è invece lenta, prevedibile e piuttosto noiosa, tanto che la Cremonese si chiude senza troppi affanni ed è anche minacciosa grazie a qualche ripartenza. In una prima frazione di gioco senza un numero eccessivo di palle gol, la più clamorosa ce l'ha Leao al 34': servito in area da Fofana, a tu per tu con Audero calcia incredibilmente sul fondo. Non è da meno quella capitata a Pulisic al 43': in questo caso, è il portiere avversario a superarsi deviando in angolo. I padroni di casa, soprattutto nel finale, pensano solo a tenere lo 0-0 e riescono a portarlo fino all'intervallo.

