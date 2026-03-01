Catanzaro-Frosinone, le formazioni ufficiali scelte da Aquilani e Alvini
Si avvicina il fischio di inizio della sfida tra Catanzaro e Frosinone, gara valida per la 27^ giornata di Serie B. Queste le formazioni ufficiali:
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Matias Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D'Alessandro; Liberali, Nuamah; Iemmello.
Allenatore: Alberto Aquilani.
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono A., Cittadini, Calvani, Marchizza; Caló, Koutsoupias, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.
Allenatore: Massimiliano Alvini.
