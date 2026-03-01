TMW Atalanta a Reggio Emilia contro il Sassuolo senza Ederson e Ahanor. Ecco il perché

Ci sono un paio di novità dell'ultima ora nella formazione ufficiale dell'Atalanta, e tra gli uomini scelti da Palladino per la partita di oggi delle ore 15 sul campo del Sassuolo. Spicca per esempio l'assenza di Honest Ahanor, che nelle previsioni era in aria di scendere in campo tra i titolari e il cui nome, invece, non figura neppure in distinta. Questo perché, come appreso, è rimasto vittima di una sindrome influenzale.

Manca anche Ederson: il centrocampista brasiliano dell'Atalanta, che soffriva di un affaticamento muscolare e che non era stato rischiato nelle ultime uscite della Dea. Per lui niente partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo: è rimasto a Zingonia per svolgere del lavoro personalizzato, con le sue condizioni che saranno monitorate giorno dopo giorno.

Era stato tra l'altro direttamente Raffaele Palladino a dare la notizia, parlando la scorsa settimana prima della sfida contro il Napoli, poi vinta 2-1: "Ederson ieri ha avuto un affaticamento, si è allenato in gruppo ma non voglio rischiarlo farei un danno al giocatore. Lui voleva esserci ma preferisco non rischiare, ci sono tante partite ancora sono sicuro che Pasalic lo sostituirà alla grande. Sulemana oggi parte dal 1', si è allenato bene e ha sempre dimostrato il suo valore".