Fullkrug trattenuto in area da Luperto, Marelli: "Il motivo per cui non è rigore"

Check-in del VAR in Cremonese-Milan al 78' della sfida dello Zini, sul punteggio di 0-0 fra le due squadre. L'attaccante rossonero Niklas Fullkrug è stato trattenuto in area, ma dopo un rapido controllo della tecnologia, la sfida è proseguita senza richiamo dell'arbitro a rivedere l'episodio e dunque senza l'assegnazione del calcio di rigore.

Dagli studi di DAZN l'ex arbitro Luca Marelli ha analizzato così il fatto: "C'è stata una trattenuta di Luperto in area di rigore, anche Fullkrug si è aiutato con la mano sinistra sulla maglietta del difensore.

Poi ha aggiunto: "Probabilmente è stata valutata come una trattenuta paritetica. Anche se in realtà qualcosina in più da parte di Luperto, ma valutata nei limiti. Da parte mia sono d'accordo. La trattenuta c'è sicuramente, ma non così evidente da portare a un calcio di rigore".