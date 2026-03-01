Il Milan consolida la Champions, Cremonese inguaiata: la classifica aggiornata della Serie A
Vittoria importante per il Milan, che supera 2-0 la Cremonese allo stadio Zini con le reti nel finale di Pavlovic e Leao. Tre punti che permettono alla squadra di Allegri di cementare la propria posizione fra le prime 4 in classifica. Oltre che a mantenere invariata la distanza, seppur consistente (10 punti) dall'Inter, prima del derby.
Dall'altra parte la Cremonese rimane pienamente invischiata nelle ultime posizioni, a pari punti con Lecce e Fiorentina (che però gioca domani). Di seguito la classifica aggiornata dopo le partite già giocate.
Serie A, 27^ giornata - Le partite già giocate
Parma vs Cagliari 1-1
Como vs Lecce 3-1
Hellas Verona vs Napoli 1-2
Inter vs Genoa 2-0
Cremonese-Milan 0-2
Classifica di Serie A aggiornata dopo le partite del sabato:
Inter 67 punti (27 partite giocate)
Milan 57 (27)
Napoli 53 (27)
Roma 50 (26)
Como 48 (27)
Juventus 46 (26)
Atalanta 45 (26)
Bologna 36 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Parma 33 (27)
Udinese 32 (26)
Cagliari 30 (27)
Genoa 27 (27)
Torino 27 (26)
Fiorentina 24 (26)
Cremonese 24 (27)
Lecce 24 (27)
Pisa 15 (26)
Hellas Verona 15 (27)