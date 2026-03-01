Pescara-Palermo, le formazioni ufficiali: c'è la prima da titolare di Lorenzo Insigne
Si avvicina il fischio di inizio della sfida tra Pescara e Palermo, gara valida per la 27^ giornata di Serie B. Queste le formazioni ufficiali:
PESCARA (4-3-1-2): Sano; Faraoni, Capellini, Bettella, Cagnano; Acampora, Brugman, Valzania; Insigne; Russo, Di Nardo.
Allenatore: Giorgio Gorgone.
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Filippo Inzaghi.
