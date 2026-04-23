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Mister Conte ripartirà dal 3-0 con coach Giampaolo

Mister Conte ripartirà dal 3-0 con coach GiampaoloTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:27Le Statistiche
Redazione Footstats

Dalla prima stagione sulla panchina della Juventus, passando poi per le esperienze nella Milano nerazzurra e – dal passato campionato – al comando del Napoli, Antonio Conte mai ha totalizzato meno di 33 gare positive (vittorie più pareggi) in un singolo torneo di Serie A. Quest’anno con gli azzurri si trova a 26 (20V – 6X) dopo 33 turni, al massimo raggiungerà quota 31, però non dovrà incappare in sconfitte nelle prossime cinque giornate, a cominciare da domani sera contro la Cremonese di mister Marco Giampaolo.
Fra i due coach rintracciamo 3 scontri diretti in Serie A: 2019-2020, Milan-Inter 0-2; 2020-2021, Inter-Torino 4-2; 2024-2025, Lecce-Napoli 0-1. Insomma, percorso netto per il tecnico originario di Lecce che ha sempre e soltanto centrato la vittoria.
Da sottolineare come nella gara di domani sera l’allenatore nato a Bellinzona sfiderà il collega per la quarta volta con la quarta squadra differente. Dopo Milan, Torino e Lecce, stavolta, sarà con la Cremonese.
Conte ha incrociato i Violini in campionato soltanto nel girone d’andata, successo per 2-0.
Sono 16, invece, i testa a testa fra Giampaolo e i partenopei, dalla vittoria per 2-0 col Cagliari nel primo turno del 2007-2008 alla sconfitta per 0-1 alla 35esima giornata del 2024-2025. Attenzione, l’ultima delle 3 affermazioni risale al 2018-2019, 3-0 indossando la casacca blucerchiata della Sampdoria.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E GIAMPAOLO IN CAMPIONATO
3 vittorie Conte
0 pareggi
0 vittorie Giampaolo
7 gol fatti dalle squadre di Conte
2 gol fatti dalle squadre di Giampaolo

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E LA CREMONESE IN CAMPIONATO
1 vittoria Conte
0 pareggi
0 vittorie Cremonese
2 gol fatti dalle squadre di Conte
0 gol fatti dalla Cremonese

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E IL NAPOLI IN CAMPIONATO
3 vittorie Giampaolo
3 pareggi
10 vittorie Napoli
19 gol fatti dalle squadre di Giampaolo
32 gol fatti dal Napoli

© Riproduzione riservata
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