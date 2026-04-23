Mister Conte ripartirà dal 3-0 con coach Giampaolo

Dalla prima stagione sulla panchina della Juventus, passando poi per le esperienze nella Milano nerazzurra e – dal passato campionato – al comando del Napoli, Antonio Conte mai ha totalizzato meno di 33 gare positive (vittorie più pareggi) in un singolo torneo di Serie A. Quest’anno con gli azzurri si trova a 26 (20V – 6X) dopo 33 turni, al massimo raggiungerà quota 31, però non dovrà incappare in sconfitte nelle prossime cinque giornate, a cominciare da domani sera contro la Cremonese di mister Marco Giampaolo.

Fra i due coach rintracciamo 3 scontri diretti in Serie A: 2019-2020, Milan-Inter 0-2; 2020-2021, Inter-Torino 4-2; 2024-2025, Lecce-Napoli 0-1. Insomma, percorso netto per il tecnico originario di Lecce che ha sempre e soltanto centrato la vittoria.

Da sottolineare come nella gara di domani sera l’allenatore nato a Bellinzona sfiderà il collega per la quarta volta con la quarta squadra differente. Dopo Milan, Torino e Lecce, stavolta, sarà con la Cremonese.

Conte ha incrociato i Violini in campionato soltanto nel girone d’andata, successo per 2-0.

Sono 16, invece, i testa a testa fra Giampaolo e i partenopei, dalla vittoria per 2-0 col Cagliari nel primo turno del 2007-2008 alla sconfitta per 0-1 alla 35esima giornata del 2024-2025. Attenzione, l’ultima delle 3 affermazioni risale al 2018-2019, 3-0 indossando la casacca blucerchiata della Sampdoria.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E GIAMPAOLO IN CAMPIONATO

3 vittorie Conte

0 pareggi

0 vittorie Giampaolo

7 gol fatti dalle squadre di Conte

2 gol fatti dalle squadre di Giampaolo

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E LA CREMONESE IN CAMPIONATO

1 vittoria Conte

0 pareggi

0 vittorie Cremonese

2 gol fatti dalle squadre di Conte

0 gol fatti dalla Cremonese

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

3 vittorie Giampaolo

3 pareggi

10 vittorie Napoli

19 gol fatti dalle squadre di Giampaolo

32 gol fatti dal Napoli