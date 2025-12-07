Cremonese avanti sul Lecce, la sblocca un rigore di Bonazzoli al 53'
Cremonese avanti sul Lecce al 53' con un calcio di rigore trasformato da Federico Bonazzoli. Sinistro a incrociare per il numero 90, precisione chirurgica e Falcone non ci può arrivare se pur intuisca la traiettora. Masssima punizione concessa grazie all'intervento del VAR che ha ravvisato un intervento scomposto di Ramadani su Vandeputte. Per Bonazzoli è il quinto gol in questo campionato, primo allo "Zini".
