Djuric entra e spizza, Bonazzoli implacabile: la Cremonese riapre la sfida a Lecce
TUTTO mercato WEB
Non poteva esserci inizio di secondo tempo migliore per la Cremonese. Al secondo minuto dopo il rientro dall'intervallo, arriva la rete del 2-1: su lancio dalle retrovie Djuric, entrato al posto di uno spento Vardy, fa una sponda di testa premiando l'inserimento in area di Bonazzoli che batte sull'uscita Falcone.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
2 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"