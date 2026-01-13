Lo Spezia si consola con Valoti: sorpasso sul Cesena. Potrebbe arrivare già domani

Se Pedro Medes sembra essersi allontanato definitivamente dallo Spezia, il club ligure può consolarsi con il sì incassato dall’esperto centrocampista Mattia Valoti che nella prima metà della stagione è rimasto fuori rosa alla Cremonese, club con cui aveva conquistato la promozione in Serie A lo scorso anno battendo in finale proprio gli Aquilotti.

Il classe ‘93 era cercato anche dal Cesena, ma nelle ultime ore il club ligure aveva messo la freccia di sorpasso per il calciatore convincendolo con il progetto e un contratto di 18 mesi con opzione per il rinnovo di un’ulteriore stagione legata ad alcuni traguardi da raggiungere. Al giocatore, oltre uno stipendio base, saranno garantiti anche alcuni bonus legati agli obiettivi personali e di squadra come riferisce Cittadellaspezia.com.

Il giocatore ora dovrà chiudere il rapporto con la Cremonese, a cui è legato fino a fine stagione, e poi firmare l’accordo fino al 2027 con lo Spezia. La società spera di accogliere Valoti già nella giornata di domani per le visite mediche e le firme in modo da metterlo subito a disposizione di Donadoni in vista della gara contro il Palermo di domenica.

Valoti è un calciatore di altissimo livello in Serie B – dove ha collezionato 144 presenze e messo a segno 38 reti – dove ha saputo conquistate tre promozioni in Serie A con altrettante maglie diverse: Hellas Verona, Monza e appunto Cremonese.