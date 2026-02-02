Ufficiale Cremonese, finalmente Luperto: lascia il Cagliari a titolo definitivo e raggiunge mister Nicola

Sebastiano Luperto lascia il Cagliari e si trasferisce alla Cremonese. Dopo vari tentativi, i grigiorossi sono riusciti ad assicurarsi il difensore classe 1996 e fare così contento mister Nicola. Operazione a titolo definitivo, come si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A.