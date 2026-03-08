Cremonese, Folino: "Abbiamo grande fame e cattiveria, non vediamo l'ora della sfida"

Francesco Folino, difensore della Cremonese, ha parlato a DAZN prima dell'inizio della sfida contro il Lecce. Le sue parole: "E' una partita delicata ma non è l'ultima, abbiamo grande fame e cattiveria, non vediamo l'ora che inizi".