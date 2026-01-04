Cremonese, Folino: "Un punto nelle ultime tre? Siamo tranquilli e lavoriamo bene"

Il difensore della Cremonese Francesco Folino ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Fiorentina valevole per la 18^ giornata di Serie A.

Nicola ha detto che ognuno deve prendersi più responsabilità in campo: è questo lo step di crescita?

"Sicuramente dobbiamo assumerci qualche responsabilità in più, ma siamo tranquilli e siamo un gruppo solido. Ok 1 punto nelle ultime 3, ma lavoriamo sempre bene".

Siete la squadra che concede più tiri: troppo coraggio o qualcosa va registrato?

"Troppo coraggio. La difesa è solida e siamo comunque un gruppo coeso".

Ti sei abituato alla Serie A?

"Partire dai dilettanti è una cosa importante, giocare qua è motivo d'orgoglio".