Cremonese-Genoa, i convocati di Nicola: Vandeputte recupera, ancora out Ceccherini
TUTTO mercato WEB
Ancora senza Collocolo, Faye e Ceccherini, la Cremonese prepara la fondamentale sfida interna al Genoa, scontro salvezza cruciale per la classifica della squadra di Nicola. Questi i convocati dei grigiorossi:
Portieri: Audero, Silvestri, Nava.
Difensori: Luperto, Baschirotto, Bianchetti, Terracciano, Pavesi, Folino.
Centrocampisti: Thorsby, Pezzella, Barbieri, Zerbin, Floriani Mussolini, Vandeputte, Maleh, Payero, Grassi.
Attaccanti: Djuric, Vardy, Moumbagna, Bonazzoli, Sanabria.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile