Cremonese, Maleh: "Conoscevo il mister e so cosa mi chiede"
Prima della sfida tra Cremonese e Genoa, ecco le parole di Youssef Malehai microfoni di DAZN: "Conoscevo il mister e so cosa vuole. Mi sono calato subito nella parte. Dovremo cercare necessariamente la vittoria, che ci manca: sarà importante il gruppo".
Le formazioni ufficiali.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric. Allenatore: Nicola
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Messias; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi
