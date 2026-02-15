Norton-Cufffy, Djuric e poco altro. 0-0 con poche emozioni quello tra Cremonese e Genoa
Reti bianche in questo primo tempo tra la Cremonese e il Genoa, gara valida per la 25^ giornata di Serie A. Meglio il Genoa in avvio, che ha un'occasione intorno alla mezz'ora con Norton-Cuffy. Nel finale emerge la Cremonese, che ci prova con la fisicità di Djuric.
E' una prima frazione piuttosto blanda quella dello Zini, in cui tuttavia è il Genoa ad avere le migliori occasioni. Dopo otto minuti la squadra di De Rossi si fa vedere per la prima volta dalle parti della porta rossogrigia con un tiro dal limite dell'area di Messias che Audero devia sopra la traversa. L'occasione più grossa di questi primi 45 minuti arriva dopo mezz'ora di gioco: Norton-Cuffy supera un avversario e calcia con potenza e precisione all'angolino, ma Audero in tuffo è provvidenziale nell'evitare il gol del vantaggio.
Da parte sua, la Cremonese ci prova con qualche tentativo da palla inattiva, sfruttando l'altezza di Milan Djuric che dentro l'area è sempre una spina nel fianco per le difese avversarie. L'azione più pericolosa per i padroni di casa arriva al 43' direttamente da corner: sulla sponda di Thorsby ci prova Djuric in rovesciata. L'attaccante non riesce a impattare bene, ma la palla diventa un assist per Terracciano che però non riesce a ribadire in rete.