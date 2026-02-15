Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Norton-Cufffy, Djuric e poco altro. 0-0 con poche emozioni quello tra Cremonese e Genoa

Norton-Cufffy, Djuric e poco altro. 0-0 con poche emozioni quello tra Cremonese e GenoaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 15:47Serie A
Niccolò Righi

Reti bianche in questo primo tempo tra la Cremonese e il Genoa, gara valida per la 25^ giornata di Serie A. Meglio il Genoa in avvio, che ha un'occasione intorno alla mezz'ora con Norton-Cuffy. Nel finale emerge la Cremonese, che ci prova con la fisicità di Djuric.

E' una prima frazione piuttosto blanda quella dello Zini, in cui tuttavia è il Genoa ad avere le migliori occasioni. Dopo otto minuti la squadra di De Rossi si fa vedere per la prima volta dalle parti della porta rossogrigia con un tiro dal limite dell'area di Messias che Audero devia sopra la traversa. L'occasione più grossa di questi primi 45 minuti arriva dopo mezz'ora di gioco: Norton-Cuffy supera un avversario e calcia con potenza e precisione all'angolino, ma Audero in tuffo è provvidenziale nell'evitare il gol del vantaggio.

Da parte sua, la Cremonese ci prova con qualche tentativo da palla inattiva, sfruttando l'altezza di Milan Djuric che dentro l'area è sempre una spina nel fianco per le difese avversarie. L'azione più pericolosa per i padroni di casa arriva al 43' direttamente da corner: sulla sponda di Thorsby ci prova Djuric in rovesciata. L'attaccante non riesce a impattare bene, ma la palla diventa un assist per Terracciano che però non riesce a ribadire in rete.

Articoli correlati
Cremonese, Giacchetta: "Avuto diversi infortuni. Gara importante come altre" Cremonese, Giacchetta: "Avuto diversi infortuni. Gara importante come altre"
Genoa, Messias: "Contento di giocare dal 1'. In campo tra centrocampo e attacco" Genoa, Messias: "Contento di giocare dal 1'. In campo tra centrocampo e attacco"
Cremonese, Maleh: "Conoscevo il mister e so cosa mi chiede" Cremonese, Maleh: "Conoscevo il mister e so cosa mi chiede"
Altre notizie Serie A
Cosmi contro Chiellini: "Dice che non è calcio? Io quello che non era calcio l'ho... Cosmi contro Chiellini: "Dice che non è calcio? Io quello che non era calcio l'ho vissuto..."
Lecce, la conferenza di Di Francesco alla vigilia della trasferta di Cagliari Live TMWLecce, la conferenza di Di Francesco alla vigilia della trasferta di Cagliari
Napoli, incontro fra Manna e l'agente di McTominay: sul piatto il rinnovo fino al... Napoli, incontro fra Manna e l'agente di McTominay: sul piatto il rinnovo fino al 2030
Verona, Harroui in gol un anno e 3 mesi dopo: in mezzo il calvario per l'infortunio... Verona, Harroui in gol un anno e 3 mesi dopo: in mezzo il calvario per l'infortunio
Rosso a Kalulu e simulazioni in aumento, Gravina a confronto con Rocchi Rosso a Kalulu e simulazioni in aumento, Gravina a confronto con Rocchi
1-1 tra Parma ed Hellas nei primi 45': i ducali in superiorità numerica dal 10' 1-1 tra Parma ed Hellas nei primi 45': i ducali in superiorità numerica dal 10'
Sassuolo, Kone: "Buona reazione. Garcia? Non era facile avere già questo impatto"... Live TMWSassuolo, Kone: "Buona reazione. Garcia? Non era facile avere già questo impatto"
Norton-Cufffy, Djuric e poco altro. 0-0 con poche emozioni quello tra Cremonese e... Norton-Cufffy, Djuric e poco altro. 0-0 con poche emozioni quello tra Cremonese e Genoa
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
2 Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale"
3 Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"
4 Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. C'è Soulé
5 Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 John Elkann telefona a Gravina, forte disappunto per i ripetuti errori arbitrali
Immagine top news n.1 Napoli, incontro fra Manna e l'agente di McTominay: sul piatto il rinnovo fino al 2030
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Rosso a Kalulu, parla Rocchi: "Errore chiaro di La Penna, ma tutti cercano di fregarci"
Immagine top news n.4 Torna la Champions, ecco le designazioni arbitrali: Juve a Makkelie, Atalanta a Gozubuyuk
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 25° turno
Immagine top news n.6 Juve piena di rabbia: arbitri nel mirino. Chiellini e Comolli: "Non è calcio. È inaccettabile"
Immagine top news n.7 L'Inter vince vola. E Chivu minimizza sul rosso a Kalulu: "Il tocco è leggero, ma è un tocco"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.2 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.3 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.4 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, incontro fra Manna e l'agente di McTominay: sul piatto il rinnovo fino al 2030
Immagine news Serie A n.2 Lecce, la conferenza di Di Francesco alla vigilia della trasferta di Cagliari
Immagine news Serie A n.3 Verona, Harroui in gol un anno e 3 mesi dopo: in mezzo il calvario per l'infortunio
Immagine news Serie A n.4 Rosso a Kalulu e simulazioni in aumento, Gravina a confronto con Rocchi
Immagine news Serie A n.5 1-1 tra Parma ed Hellas nei primi 45': i ducali in superiorità numerica dal 10'
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Kone: "Buona reazione. Garcia? Non era facile avere già questo impatto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i risultati al 45°: Juve Stabia e Frosinone corsare. Pari per il Bari
Immagine news Serie B n.2 Pigliacelli nei guai per una patente nautica: avrebbe sostenuto l'esame mentre giocava
Immagine news Serie B n.3 Monza-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Cutrone con Alvarez. C'è Okoro dall'inizio
Immagine news Serie B n.4 Spezia-Frosinone, le formazioni ufficiali: emergenza in mezzo per Donadoni
Immagine news Serie B n.5 Cambio di passo e fortino Marassi: la Samp ha invertito la rotta. E ha pure dei rimpianti
Immagine news Serie B n.6 Bari-SudTirol, le formazioni ufficiali: è Mane il vice Dickmann. Verdi parte titolare
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fabio Gallo come Fabio Capello: la sua striscia di imbattibilità si ferma a 58 gare
Immagine news Serie C n.2 Alla 27ª arriva il primo stop del Vicenza. Gallo non fa drammi, ma si lamenta dell'arbitraggio
Immagine news Serie C n.3 Serie C, colpo Alcione: prima sconfitta per il Vicenza. Il Novara supera la Triestina
Immagine news Serie C n.4 Due squadre, sette panchine e zero vittorie. La stagione da dimenticare di mister Cangelosi
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Cangelosi si dimette dopo una settimana: due i nomi per la panchina
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Cangelosi lascia Foggia dopo 7 giorni
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Vihljamsdottir salva l'Inter nel recupero: 3-2 sul Parma nell'anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: ultima in bianconero per Girelli?
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan, nota dopo la gara con la Fiorentina: "Campo impraticabile, a rischio le calciatrici"
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma-Inter, le formazioni ufficiali: Polli con Wullaert. Kerr guida del ducali
Immagine news Calcio femminile n.5 Oggi in campo le prime tre della classe: si chiude la 14ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…