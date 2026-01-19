Cremonese, Giacchetta: "Mercato? Vogliamo ragazzi che abbiano voglia di soffrire"

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Hellas Verona. Le sue parole sull'assenza di Davide Nicola in panchina (squalificato) e la presenza di Simone Barone: "Barone? Parliamo di un campione del mondo quindi sarà abituato ad avere qualche responsabilità poi oggi è importante, la personalità e il passato di Simone può avere un effetto positivo".

Sarò fatto qualcosa in entrata?

"Sì, la priorità erano le uscite. Il mercato di gennaio per squadre come le nostre non è mai semplice, dobbiamo aspettare le necessità e le opportunità del mercato. E' importante che la squadra rimanga concentrata sul campo, poi negli ultimi giorni vedremo se c'è la possibilità di migliorarci".

Si parla di occasioni in qualsiasi ruolo?

"Vorremmo migliorare un po' ovunque ma non è prendere tanto per prendere. E' importante portare ragazzi che abbiano voglia di soffrire. Questo è il requisito poi ad oggi possiamo dire bravi ai nostri ragazzi. Il campionato è ancora lungo ma la parte decisiva è appena iniziata, dobbiamo pensare positivo".

Ci lascia un pensiero su Vazquez?

"Non è in uscita, non c'è volontà di farlo uscire che un giocatore simbolo. Vediamo se ha esigenze sue".