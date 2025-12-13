Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese, Giacchetta tuona dopo il ko col Toro: “Privati di un rigore netto”

Cremonese, Giacchetta tuona dopo il ko col Toro: “Privati di un rigore netto”TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:05Serie A
Giacomo Iacobellis

Al termine di Torino-Cremonese, sfida della 15ª giornata di Serie A Enilive 2025/26, il direttore sportivo grigiorosso Simone Giacchetta è intervenuto in zona mista lamentando il rigore non dato ai suoi. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale della Cremo:

Direttore, come giudica l’episodio finale su Simeone?
“Accettiamo il giudizio, ma ci sentiamo privati di un calcio di rigore che a tutti noi è apparso evidente. Punizione battuta da oltre 30 metri, la palla prende una traiettoria ibrida per via di un tocco di mano del calciatore del Torino, che si avvicina al pallone per colpirlo e si allarga in maniera vistosa. Fa male che non sia stato assegnato, perché c’erano tutti i presupposti per il rigore. Il Var può smentire o confermare, ma a questo punto i parametri decisionali non sono più evidenti, il braccio aumenta il volume del corpo ed è evidente. Ci manca un calcio di rigore che ci manda a casa con una sconfitta”.

L’arbitro non è nemmeno stato richiamato al monitor per una review. Come se lo spiega?
“Il direttore di gara mi ha detto che è stata confermata la decisione del campo, anche adesso nell’immediato post partita mi ha detto che dal campo sembrava non punibile e hanno scelto così. Ripeto, accettiamo il giudizio però le immagini e tutti quelli che erano in campo hanno visto il fallo di mano volontario per intercettare la palla, non ci sono state deviazioni ed era una palla leggibile. A mio parere ci sono tutti i presupposti per l’assegnazione di un calcio di rigore”.

Articoli correlati
Cremonese, Giacchetta: "Serve ritrovare continuità. Vardy? Esempio di umiltà e professionalità"... Cremonese, Giacchetta: "Serve ritrovare continuità. Vardy? Esempio di umiltà e professionalità"
Cremonese, il ds Giacchetta: "Vandeputte sta sorprendendo tutti. Bonazzoli di alto... Cremonese, il ds Giacchetta: "Vandeputte sta sorprendendo tutti. Bonazzoli di alto livello"
Giacchetta sul mercato della Cremonese: "Parleremo con la Roma, magari qualche giovane..."... Giacchetta sul mercato della Cremonese: "Parleremo con la Roma, magari qualche giovane..."
Altre notizie Serie A
Atalanta sulle spalle di Scamacca: nerazzurri di nuovo avanti, doppietta del centravanti... Atalanta sulle spalle di Scamacca: nerazzurri di nuovo avanti, doppietta del centravanti
Spalletti conferma il cambio di modulo per la Juve: "È vero, ho in testa un 4-3-3... Spalletti conferma il cambio di modulo per la Juve: "È vero, ho in testa un 4-3-3 o 4-2-3-1"
Ancora il deus ex machina Gaetano: il 10 del Cagliari entra e realizza la rete dell'1-1... Ancora il deus ex machina Gaetano: il 10 del Cagliari entra e realizza la rete dell'1-1
Cremonese, Nicola: "Gara decisa da un rimpallo. Braccio di Simeone? Per me da rigore"... Cremonese, Nicola: "Gara decisa da un rimpallo. Braccio di Simeone? Per me da rigore"
Como, Fabregas pazzo di Gasperini: "Mi piace molto. E tanti tecnici mi chiamano per... Como, Fabregas pazzo di Gasperini: "Mi piace molto. E tanti tecnici mi chiamano per lui"
Cremonese, Giacchetta tuona dopo il ko col Toro: “Privati di un rigore netto” Cremonese, Giacchetta tuona dopo il ko col Toro: “Privati di un rigore netto”
Scamacca c’ha preso gusto, Lazio corsara in 9, riecco Milik: le top news delle 22... Scamacca c’ha preso gusto, Lazio corsara in 9, riecco Milik: le top news delle 22
Parma, Corvi: "Siamo dispiaciuti, il calcio sa essere spietato" Parma, Corvi: "Siamo dispiaciuti, il calcio sa essere spietato"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
1 Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz
2 David Hancko, lasciato fuori dall'hotel dell'Al Nassr. E deve giocare 20 anni all'Atletico
3 Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia
4 Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
5 Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pulisic con Nkunku, Ricci favorito su Loftus-Cheek
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, ancora Ferguson
Immagine top news n.1 Juventus, guarda chi si rivede: Milik torna a lavorare in gruppo dopo ben 550 giorni
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica: la Lazio ne supera due ed è a -1 dalla Juve, Parma quartultimo
Immagine top news n.3 Nelle difficoltà c'è sempre Noslin: Lazio eroica, passa in 9 contro 11 e vince a Parma
Immagine top news n.4 Juve a Tether? Risponde Buffon: "Non mi sembra che Elkann l'abbia mai messa in vendita"
Immagine top news n.5 Torino, Cairo: "Mercato? Coglieremo le opportunità. Non abbiamo nessun blocco"
Immagine top news n.6 John Elkann a Tether: "La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita"
Immagine top news n.7 L'annuncio di Exor: "Respinta all'unanimità la proposta di acquisto della Juventus di Tether"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.3 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Baroni non dimentica Vagnati: "Sono dispiaciuto, con lui ho un ottimo rapporto"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta sulle spalle di Scamacca: nerazzurri di nuovo avanti, doppietta del centravanti
Immagine news Serie A n.3 Spalletti conferma il cambio di modulo per la Juve: "È vero, ho in testa un 4-3-3 o 4-2-3-1"
Immagine news Serie A n.4 Ancora il deus ex machina Gaetano: il 10 del Cagliari entra e realizza la rete dell'1-1
Immagine news Serie A n.5 Cremonese, Nicola: "Gara decisa da un rimpallo. Braccio di Simeone? Per me da rigore"
Immagine news Serie A n.6 Como, Fabregas pazzo di Gasperini: "Mi piace molto. E tanti tecnici mi chiamano per lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Mignani: "Ragazzi eccezionali, hanno fatto una piccola impresa"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Possanzini: "Peccato, se si va sopra 2-0 si può vincere. Questo ko fa male"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino: "Avremmo meritato il pareggio, ma mi aspetto di più da tutti"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Abate: "Dobbiamo crescere in intraprendenza e mentalità""
Immagine news Serie B n.5 Cesena-Mantova 3-2, le pagelle: Berti illumina, Frabotta sul pezzo. In ombra Castagnetti
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Adorante: "Una delle più belle partite giocate, vittoria che serve alla classifica"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 AlbinoLeffe, Lopez avverte: "A Trieste servirà continuità per tutti i 90 minuti"
Immagine news Serie C n.2 Serie B, partita pirotecnica al Manuzzi: il Cesena ribalta il Mantova 3-2
Immagine news Serie C n.3 Floro Flores prima di Benevento-Giugliano: "Gara insidiosa, Simonetti può partire titolare"
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, Capuano: ''Convinto che faremo una grande prestazione. Assenze? Zero alibi"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, De Boer: "Siamo convinti di essere forti, tifosi dodicesimo uomo"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati delle 17:30: Virtus Verona corsara, vittoria pirotecnica del Forlì
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Sassuolo, neroverdi storicamente indigesti al Diavolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, alla Roma basta il minimo indispensabile: 2-0 alla Ternana
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, Roma avanti 2-0 sulla Ternana all'intervallo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Milan-Inter 1-5: tripletta di Bugeja e sorpasso nerazzurro in classifica
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 9ª giornata: al 45' Milan-Inter è sull'1-1. Ivana risponde a Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 9ª giornata: vittorie negli anticipi per Juventus e Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere