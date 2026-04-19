Cremonese, Giampaolo: "Non è ancora finita. Gol annullato? Baschirotto arriva prima del portiere"

“Le partite sono decise sempre dagli episodi. Ti può andare bene e ti può andare male. La squadra ha delle difficoltà, per quanto i ragazzi hanno vissuto durante l'annata è ovvio che ci siano delle problematiche che dobbiamo superare. Noi abbiamo cercato fino alla fine di vincerla, la storia insegna che la salvezza arriva nelle ultime giornate e non dobbiamo sottovalutare l’impatto avuto nel secondo tempo. Il Torino è una buona squadra, è arrivata qui con minori pressioni addosso e l’analisi della gara va fatta con equilibrio. Andiamo avanti, il campionato non è ancora finito e serve la forza per ripartire e preparare il prossimo match. I singoli? Terracciano ha fatto la miglior partita da quando sono qui.

Floriani Mussolini è un giovane, ci sta dando una mano. Io preferisco soffermarmi sul collettivo. La prima parte della gara è dipesa anche dall’aspetto psicologico e dalle tante pressioni che abbiamo addosso. Ci siamo sciolti col passare del tempo, mostrando quel coraggio che volevo: nell’intervallo mi sono arrabbiato moltissimo. Gol annullato? Hanno fatto un’autopsia dell’azione, a me sembra che Baschirotto arrivi prima del portiere e questi sono i dettagli che determinano i campionati”. Queste le parole del tecnico della Cremonese Marco Giampaolo ai microfoni di DAZN.