Cremonese-Torino, i grigiorossi alla ricerca di punti salvezza: i convocati di Giampaolo
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Sono 23 i giocatori convocati da Marco Giampaolo per Cremonese-Torino. Assenti per infortunio Vardy e Moumbagna, squalificato Maleh
PORTIERI: Audero, Silvestri, Nava
DIFENSORI: Luperto, Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye M., Folino
CENTROCAMPISTI: Pezzella, Barbieri, Zerbin, Lottici Tessadri, Floriani Mussolini, Vandeputte, Payero, Grassi, Bondo
ATTACCANTI: Djuric, Okereke, Bonazzoli, Sanabria
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