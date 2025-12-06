Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cremonese, i convocati di Nicola per la gara col Lecce: torna Zerbin, out Pezzella

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 18:53Serie A
Niccolò Righi

Di seguito i convocati del tecnico della Cremonese, Davide Nicola, per la sfida di domani pomeriggio (ore 12:30) contro il Lecce. Assenti Collocolo e Pezzella, anche se il mister recupera Zerbin e Moumbagna.

PORTIERI: Audero, Silvestri, Nava.

DIFENSORI: Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Folino.

CENTROCAMPISTI: Barbieri, Zerbin, Valoti, Sarmiento, Floriani Mussolini, Vandeputte, Payero, Grassi, Bondo, Lordkipanidze.

ATTACCANTI: Vardy, Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Bonazzoli, Sanabria.

