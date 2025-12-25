Cremonese, il punto sui rinnovi: Vardy con la salvezza. Tanti in scadenza nel 2026

La Cremonese è una delle più belle sorprese della Serie A 2025/26 e i 21 punti fatti nelle prime 16 giornate di campionato rappresentano un ottimo bottino per la corsa salvezza. Avvio convincente dunque per la squadra di Davide Nicola, frutto del lavoro del tecnico ma anche del mercato fatto in estate dalla dirigenza che ha consegnato all'allenatore un gruppo solido. A fine stagione però ci saranno molti nodi da sciogliere per il club grigiorosso legati ai tanti contratti in scadenza.

I prestiti e le opzioni di acquisto.

Alcuni giocatori, come Warren Bondo e Jeremy Sarmiento, sono arrivati a Cremona con la formula del prestito secco, firmando un contratto di un solo anno, e al termine dell'annata faranno ritorno rispettivamente al Milan e al Brighton, a meno di altri accordi che dovranno però essere ridiscussi. Martin Payero, Filippo Terracciano e Alessio Zerbin sono invece stati prelevati da Udinese, Milan e Napoli con in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Se dovessero essere riscattati firmeranno un contratto più lungo ma in caso contrario terminerebbero tutti e tre l'avventura alla Cremonese vedendo scadere il contratto il prossimo 30 giugno. Infine, sempre parlando di prestiti, ci sono i nomi di Mikayil Faye, Faris Moumbagna, Emil Audero e Romano Floriani Mussolini, presi tutti con la formula del diritto di riscatto. Anche in questo caso con l'acquisto a titolo definitivo scatterebbe il rinnovo, altrimenti torneranno rispettivamente a Rennes, Olympique Marsiglia, Como e Lazio.

Vardy e gli altri rinnovi.

Restano poi altri sette giocatori con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Quasi impossibile che la Cremonese voglia rinnovare con David Okereke e Mattia Valoti mentre nelle prossime settimane si prenderanno decisioni importanti su Matteo Bianchetti, Franco Vazquez e Federico Ceccherini, con i rispettivi agenti che si metteranno al lavoro per trattare gli eventuali prolungamenti con il club grigiorosso. Discorso diverso invece per Jamie Vardy e Marco Silvestri che hanno il rinnovo automatico al raggiungimento di determinate condizioni. In caso di salvezza l'attaccante inglese resterà e questa sarebbe una doppia buona notizia per la società di Arvedi che manterrebbe la categoria e potrebbe continuare a contare sull'esperienza dell'ex capitano del Leicester.