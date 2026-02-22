Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chilwell racconta la routine pre-gara di Vardy: "Beveva 4 lattine di Red Bull in un'ora"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:19
Pierpaolo Matrone

Nel calcio moderno, fatto di diete ferree e protocolli scientifici, esistono ancora storie che sembrano andare in direzione opposta. Una di queste riguarda Jamie Vardy, protagonista di una carriera lunghissima ad alto livello nonostante abitudini tutt’altro che convenzionali.

A raccontarle è stato Ben Chilwell, oggi allo Strasburgo, in un’intervista concessa a L'Équipe. Il terzino inglese ha svelato alcuni retroscena legati ai giorni che precedevano le partite: “Una routine pre-match che mi è rimasta impressa? Jamie Vardy, ovviamente. Non è qualcosa che consiglierei”.

Il racconto entra nel dettaglio: “Beveva quattro lattine di Red Bull in un’ora. La sera prima della partita beveva vino in hotel, poi birra. Dormiva pochissimo. Verso le tre di notte veniva a bussare alla mia porta per svegliarmi. È pazzo”. Un quadro lontanissimo dagli standard attuali, eppure efficace.

Chilwell chiude con l’aspetto più incredibile: “Dopo tutto questo, il giorno dopo segnava triplette”. Una testimonianza che si aggiunge alle stesse ammissioni di Vardy, che in passato aveva spiegato di fumare e bere più lattine di energy drink al giorno, con lo staff medico perfettamente informato.

