Roma-Cremonese è Ranieri contro Vardy, a dieci anni dalla storica vittoria col Leicester

Non si erano incrociati all'andata perché un'operazione ad un ginocchio costrinse Ranieri a restare convalescente a Roma, ma stasera sono pronti a ritrovarsi. Due vecchi amici che hanno inciso il proprio nome nella storia del calcio: Roma-Cremonese è anche Claudio Ranieri contro Jamie Vardy, nell'anno in cui ricorrono i dieci anni dalla mitica vittoria della Premier League del Leicester nel 2015/16.

Non è la prima volta che i due si ritrovano da parti opposte della barricata. Era già successo in due occasioni in Premier League: nel 2018, durante la parentesi di Sir Claudio da tecnico del Fulham, e nel 2021, con il tecnico testaccino che allenava il Watford e venne battuto 4-2 dalle Foxies con doppietta proprio del suo Warking Class Hero.

Convenevoli a parte, in campo non ci saranno amicizie perché i giallorossi vanno a caccia di una vittoria che li porterebbe ad allungare sulla Juventus, mentre l'inglese è chiamato a ritrovare da inizio gennaio e a trascinare ai suoi ad una vittoria che, invece, manca addirittura da inizio dicembre. Poi saranno certamente abbracci, sorrisi e ricordi. L’anno prima che Claudio sbarcasse in Inghilterra, Jamie non era titolare. Il resto, come si sul dire, è storia nota: il gol al Liverpool, il dilly ding dilly dong, il titolo.