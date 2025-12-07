Cremonese-Lecce, le formazioni ufficiali: Nicola conferma Vardy, DiFra si affida a Stulic

Continuare a sorprendere. La Cremonese cerca punti in casa contro il Lecce per dare continuità di risultati e mettere fieno in cascina per raggiungere l'obiettivo finale. Di fronte però ci sarà un Lecce che venderà cara la pelle. I giallorossi di Eusebio Di Francesco infatti sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Torino mentre i grigiorossi hanno superato in trasferta il Bologna di Vincenzo Italiano nell'ultimo turno di campionato.

Le scelte di Nicola

Il tecnico dei lombardi schiera in attacco Bonazzoli al fianco di Vardy nel 3-5-2 tradizionale. Sulle corsie laterali ci sono Barbieri e Floriani Mussolini mentre a centrocampo con Payero e Vandeputte gioca Bondo. In porta confermato Audero mentre il terzetto difensivo è composto da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti.

L'undici di Di Francesco

L'allenatore giallorosso conferma Stulic al centro dell’attacco supportato dal terzetto formato da Pierotti, Berisha e Banda. A formare la diga di centrocampo ci pensano Coulibaly e Ramadani mentre in difesa davanti a Falcone spazio a Veiga a destra, Gallo a sinistra mentre al centro gioca la coppia centrale formata da Gasper e Tiago Gabriel.

Le formazioni ufficiali

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic.