Cremonese, a centrocampo arriva Maleh: c'è il sì del Lecce. I dettagli
Rinforzo a centrocampo per la Cremonese, che ha chiuso con il Lecce per Youssef Maleh. Il club salentino ha infatti autorizzato il classe 1998 italo marocchino a sostenere le visite mediche di rito prima della firma del contratto, nelle prossime ore.
A Cremona, Maleh ritrova Davide Nicola: i due hanno già lavorato insieme nella stagione 2023/2024 a Empoli: 17 presenze sulle 18 possibili dalla 21ª giornata in poi, e infatti Maleh è stato una precisa richiesta del tecnico.
In questo campionato, alla corte di Eusebio Di Francesco, l’ex Fiorentina ha giocato nove partite in Serie A, di cui cinque da titolare. Passerà alla Cremonese in prestito con obbligo di riscatto.
