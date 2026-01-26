Empoli, ultimi dettagli per Pandolfi dal Catanzaro. E si lavora sempre per Maleh

In casa Empoli restano sempre in uscita il centrocampista Lorenzo Ignacchiti, classe 2004 su cui però sembra essersi raffreddata la pista Avellino mentre resiste quella Pescara, e gli attaccanti Flavio Bianchi, classe 2000, e Ismael Konatè, classe 2006, che potrebbero andare altrove per cercare un maggiore minutaggio. Per questo il club toscano è alla caccia di sostituti per non impoverire la rosa a disposizione di mister Dionisi.

Come si legge su La Nazione in edicola per la linea mediana gli occhi restano aperti su quel Youssef Maleh, classe ‘98, che ha già vestito la maglia azzurra in Serie A – 58 presenze e un gol – e che rappresenta un oggetto del desiderio per il direttore sportivo Stefano Stefanelli anche se l’operazione non è facile visto che il giocatore, al netto dell’ultima gara contro la Lazio, sta trovando maggiore spazio al Lecce nelle ultime settimane.

In avanti invece si segue sempre la pista Luca Pandolfi, classe ‘98 anche lui, che a Catanzaro ha trovato poco spazio – 296 minuti spalmati in 10 presenze – e per questo sarebbe in procinto di cambiare aria. La trattativa potrebbe sbloccarsi a breve con la società che è al lavoro per limare gli ultimi dettagli con il club calabrese dopo aver superato la concorrenza del Bari.