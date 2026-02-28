Graffio di Hojlund, il Verona fin qui non punge: al 45' Napoli avanti al Bentegodi
Segui qui la diretta testuale di Verona-Napoli
Termina il primo tempo allo stadio Bentegodi: il Napoli conduce sul Verona per 0-1 grazie alla rete di Hojlund, siglata già al 2' di gioco. Fischi al rientro delle squadre negli spogliatoi da parte dei sostenitori di casa alla squadra di Sammarco, che fino a qui non è ancora riuscita a rendersi davvero pericolosa dalle parti di Meret.
Hojlund colpisce dopo due minuti
Conte conferma l'attacco visto a Bergamo (Vergara e Alisson Santos dietro a Hojlund), Sammarco risponde con Sarr e Bowie. Non passano nemmeno due minuti e gli ospiti passano in vantaggio: cross di Politano per Vergara, la palla viene deviata nella zona di Hojlund che di testa è letale a firmare l'1-0. Confortati dal vantaggio gli azzurri non forzano la mano, aspettando il momento giusto per colpire ancora. Spinazzola ci prova dal limite, ma manda alto di poco.
Giro palla Napoli, Montipò para su Elmas
Un minimo di reazione iniziale da parte del Verona c'è, anche se racchiusa in un tiro senza troppe pretese da parte di Harroui, che finisce largo. Ben più pericoloso Elmas che dai 20 metri impegna Montipò in tuffo. D'un colpo si arriva alla mezz'ora di gioco senza che accada nulla di più di un lento giro palla da parte del Napoli.
Edmundsson evita il bis di Hojlund
Accelerata del Napoli al 37': imbucata di Spinazzola per Hojlund, che salta Montipò e scarica in porta, dove però c'è Edmundsson a salvare quasi sulla linea. Il primo tiro fra i pali da parte dell'Hellas arriva al 41': cross di Oyegoke, Sarr di testa colpisce debolmente.