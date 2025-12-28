Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese-Napoli 0-2, le pagelle: McT-Lobotka, che diga. Hojlund surclassa Baschirotto

Cremonese-Napoli 0-2, le pagelle: McT-Lobotka, che diga. Hojlund surclassa Baschirotto
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:00Serie A
Pierpaolo Matrone

Risultato finale: Cremonese-Napoli 0-2

CREMONESE (A cura di Paolo Lora Lamia)
Audero 6 - Tra i pochi che si salvano nella Cremonese, per qualche buon intervento con cui limita il passivo. Non può nulla, però, sulle due segnature partenopee che decidono la sfida.

Terracciano 5,5 - Sfortunato sul primo gol, visto che di fatto serve il pallone a Hojlund per la zampata vincente. In generale, il meno negativo del trio difensivo grigiorosso.

Baschirotto 4,5 - Pomeriggio da incubo per il totem difensivo della Cremo, a cui Hojlund va via come e quando vuole. Spicca in negativo per il mancato intervento nell'azione della seconda rete partenopea.

Bianchetti 5 - Più di una lacuna da parte sua sul settore sinistro della difesa. Si perde Hojlund sullo 0-1 e contiene non al meglio Politano nella manovra del raddoppio. Dall'82' Floriani sv.

Barbieri 5 - Dei due esterni casalinghi e quello che spinge meno. Nella sfida con Spinazzola e poi contro Gutierrez, inoltre, ha più di una difficoltà. Dal 60' Johnsen 6 - Porta maggiore brio nell'ultimo quarto di campo, esibendosi in qualche apprezzabile iniziativa nel finale della sfida.

Zerbin 5,5 - L'unico che prova ad accendere la formazione grigiorossa dalla metà campo in sù, quantomeno nella prima frazione di gioco. Péiù in ombra, invece, dopo l'intervallo. Dal 77' Bonazzoli sv.

Grassi 5,5 - Scelto da Nicola al posto di un malconcio Vandeputte, non eccelle né come costruttore di gioco né nel ruolo di Diga davanti alla difesa. Dal 77' Bondo sv.

Payero 5,5 - Fatica nella battaglia in mezzo al campo. Qualcosina in più con il procedere del match, ma gara comunque al di sotto della sufficienza.

Pezzella 5,5 - Un paio di discese sulla sinistra, al quale fa da contraltare però una fase difensiva decisamente difficoltosa nel duello con Politano.

Sanabria 5,5 - Arretra spesso per cercare di fungere da raccordo tra centrocampo e attacco, ma risulta abbastanza impalpabile. Dal 60' Moumbagna 6,5 - Impatto interessante sulla gara. Nel corso della ripresa, è l'elemento in maglia grigiorossa che si fa più vedere in modo produttivo dalle parti di Milinkovic-Savic.

Vardy 5 - Generoso come sempre nel pressing ma, rispetto ad altre esibizioni stagionali, praticamente nullo in fatto di pericolosità sotto porta.

Davide Nicola 5,5 - Rispetto ai precedenti confronti della Cremo in casa contro le big, un passo indietro. Merito certamente del Napoli, che però ha sfruttato errori di scarsa lucidità da parte dei grigiorossi sia nella propria area che in quella avversaria.

NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone)
Milinkovic-Savic 6 - Il primo regista della squadra, manda due volte in porta i compagni direttamente col rinvio. Gioca più alto per fare attenzione alla marcatura preventiva su Vardy.

Di Lorenzo 6,5 - L'intelligenza tattica nelle scalate dimostrano che ormai ha fatto suo un ruolo nuovo, quello di terzo di difesa (e non più di terzino in una linea a quattro), che gli sembra cucito perfettamente addosso.

Rrahmani 6,5 - Nella sua zona la Cremonese prova a fare tanta densità per mandare lui e altri centrali in confusione. Ma lui non sappia cos'è la confusione quando si tratta di difendere. Va anche vicino al gol su sviluppo di palla inattiva.

Juan Jesus 5,5 - Tanta, forse troppa veemenza. Negli interventi e nelle proteste, che nel primo tempo gli costano il giallo. Mezzo punto in meno per una leggerezza nel finale che poteva costare cara.

Politano 6 - Ancora titolare a tutta fascia, anche oggi corre tantissimo in entrambe le fasi e perde così lucidità nell'ultimo terzo di campo. Dall'88' Mazzocchi s.v.

Lobotka 6,5 - Palleggiatore in fase di possesso e distruttore del gioco avversario quando la palla ce l'ha la Cremonese. Col baricentro basso e la tecnica a disposizione in pochi in Serie A gestiscono il pallone meglio di lui.

McTominay 6,5 - Meno palleggio del solito, quando può si butta in area di rigore ma stavolta spara a salve. Mette comunque lo zampino sullo 2-0, lasciando anche su questa partita la sua firma. Lui e Lobotka sono quelli che corrono di più e formano una diga di centrocampo praticamente insuperabile.

Spinazzola 6,5 - Sta bene, molto bene. Ed è per questo che Conte lo conferma titolare. Il regista laterale di questa squadra: dal suo piede nascono tante azioni pericolose e da un suo tiro il gol dell'1-0 del Napoli. Dal 46' Gutierrez 6 - Comincia così così, poi comincia a giocare guidato col joystick da Conte e la sua partita diventa più ordinata.

Neres 6 - Gioca più in mezzo al campo che in banda e questo lo costringe a fare tutto sempre a uno-due tocchi. Agisce nello stretto e deve metterci tanta qualità, pur senza puntare mai la porta. Dal 73' Buongiorno s.v.

Elmas 5,5 - Settima gara da titolare consecutiva e forse comincia ad accusare un po' la stanchezza perché si vede poco e non tocca tanti palloni quanto gli potrebbe consentire il ruolo di trequartista. dal 51' Lang 6 - Conte gli dà libertà massima e lui lo ripaga con una prestazione di grande abnegazione, pur senza particolari guizzi.

Hojlund 8 - A tratti è un one-man-show. Un po' come Re Mida, ogni pallone che tocca diventa un metallo prezioso. In oro, se il pallone gli arriva in area di rigore. Surclassa Baschirotto e segna due gol da attaccante rapace, col piede debole, valgono la sua seconda doppietta e il successo del Napoli. Dall'88' Lucca s.v.

Antonio Conte 7,5 - Conferma gli stessi uomini della Supercoppa e ha ragione lui. Si temeva un calo di tensione dopo il trionfo di Riad, invece nessuno è bravo come lui a tenere la squadra sul pezzo. Chiude un 2025 che lo consacra definitivamente - se ce ne fosse ancora bisogno - nel gotha delle panchine italiane (e non solo).

Articoli correlati
Di Vaio su Fabbian-Lazio: "Se ne parla dall'estate". Fatta per Freytes? "Non è vero"... Di Vaio su Fabbian-Lazio: "Se ne parla dall'estate". Fatta per Freytes? "Non è vero"
Napoli, Gutierrez: "Sto imparando il calcio italiano, sono molto felice di essere... Napoli, Gutierrez: "Sto imparando il calcio italiano, sono molto felice di essere qui"
In 12 presenze col Napoli in Serie A Hojlund ha segnato già di più che in 32 col... In 12 presenze col Napoli in Serie A Hojlund ha segnato già di più che in 32 col Man United
Altre notizie Serie A
In 12 presenze col Napoli in Serie A Hojlund ha segnato già di più che in 32 col... In 12 presenze col Napoli in Serie A Hojlund ha segnato già di più che in 32 col Man United
Bologna, Vitik dopo la Supercoppa: "Tornati qui con tanta voglia di riscatto" Bologna, Vitik dopo la Supercoppa: "Tornati qui con tanta voglia di riscatto"
Napoli, Conte: "2025 bellissimo. Hojlund? Sta diventando dominante, può crescere"... Napoli, Conte: "2025 bellissimo. Hojlund? Sta diventando dominante, può crescere"
Globe Soccer Awards 2025, il PSG domina: Luis Enrique eletto come miglior allenatore... Globe Soccer Awards 2025, il PSG domina: Luis Enrique eletto come miglior allenatore
Carnevali sul mercato: "Vogliamo tenere i big fino a fine stagione, ci servono esterni... Carnevali sul mercato: "Vogliamo tenere i big fino a fine stagione, ci servono esterni bassi"
Cremonese, Nicola: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo, ha vinto la più forte"... Cremonese, Nicola: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo, ha vinto la più forte"
Globe Soccer Awards 2025, Luis Campos premiato come miglior direttore sportivo Globe Soccer Awards 2025, Luis Campos premiato come miglior direttore sportivo
Napoli, Hojlund: "Tre punti importanti. Il mio prime? Ogni stagione ha la sua storia"... Napoli, Hojlund: "Tre punti importanti. Il mio prime? Ogni stagione ha la sua storia"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
2 Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'
3 Serie A, 17^ giornata LIVE: c'è Thuram con Lautaro, Dybala falso nove
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
5 Roma-Genoa, le probabili formazioni: Pellegrini ko, sulla trequarti ecco Soule ed El Shaarawy
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli segue la scia del Milan superando Inter e Juve
Immagine top news n.1 Super Hojlund fa correre Conte anche in Serie A: Napoli batte Cremonese e mal di trasferta
Immagine top news n.2 Perché Christopher Nkunku gonfia un palloncino dopo tutte le sue reti
Immagine top news n.3 Gasperini torna sull'attacco a Ferguson: "Confronto improponibile con Dybala per qualità tecnica"
Immagine top news n.4 Milan, ecco Fullkrug: spunta il nuovo 9 rossonero a San Siro per vedere la gara col Verona
Immagine top news n.5 Milan-Hellas, le formazioni ufficiali: Nkunku si sbloccherà? Giovane-Mosquera per l'impresa
Immagine top news n.6 Juventus, Yildiz da sogno: agganciato Del Piero nella classifica dei marcatori U21 bianconeri
Immagine top news n.7 Un buon Pisa non basta a fermare la Juventus: terza vittoria di fila, ma senza brillare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.2 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.3 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.4 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 In 12 presenze col Napoli in Serie A Hojlund ha segnato già di più che in 32 col Man United
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Conte: "2025 bellissimo. Hojlund? Sta diventando dominante, può crescere"
Immagine news Serie A n.3 Globe Soccer Awards 2025, il PSG domina: Luis Enrique eletto come miglior allenatore
Immagine news Serie A n.4 Carnevali sul mercato: "Vogliamo tenere i big fino a fine stagione, ci servono esterni bassi"
Immagine news Serie A n.5 Cremonese, Nicola: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo, ha vinto la più forte"
Immagine news Serie A n.6 Globe Soccer Awards 2025, Luis Campos premiato come miglior direttore sportivo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Obaretin: "Col Frosinone pari giusto, siamo stati bravi a reagire al gol subito"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Gorgone e il mercato: "Lapadula? Non ho parlato di nomi, ma di ruoli che servirebbero"
Immagine news Serie B n.3 Augurio di morte a mezzo social a figlio di Castrovilli del Bari. La moglie: "Denunceremo tutto"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, c'è da sfoltire la rosa: D'Angelo e De Cristofaro a Latina, Marchisano a Giugliano
Immagine news Serie B n.5 Avellino, su Lescano non solo i club di C. Arriva un'offerta dal Paraguay: riflessioni in corso
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Maistro sul suo rinnovo: "La decisione spetta al Direttore. Ma non son preoccupato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torres, buone notizie dall'infermeria: in vista del Pontedera, recuperato pienamente Zecca
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, si ferma Vescovi: per il difensore lesione al muscolo ileopsoas destro
Immagine news Serie C n.3 La Salernitana vuole rinforzare la difesa. Pressing con il Catanzaro per Brighenti
Immagine news Serie C n.4 La Pianese riprende ad allenarsi. Birindelli: "Chi non è felice di star qua, faccia un passo indietro"
Immagine news Serie C n.5 L'Arezzo punta alla Serie B per il rinforzo in attacco. Nel mirino c'è Panico dell'Avellino
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Zamuner sul mercato: "In entrata cerchiamo un difensore centrale e un vice Costa"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.5 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.6 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?