Cremonese-Napoli 0-2, le pagelle: McT-Lobotka, che diga. Hojlund surclassa Baschirotto

Risultato finale: Cremonese-Napoli 0-2

CREMONESE (A cura di Paolo Lora Lamia)

Audero 6 - Tra i pochi che si salvano nella Cremonese, per qualche buon intervento con cui limita il passivo. Non può nulla, però, sulle due segnature partenopee che decidono la sfida.

Terracciano 5,5 - Sfortunato sul primo gol, visto che di fatto serve il pallone a Hojlund per la zampata vincente. In generale, il meno negativo del trio difensivo grigiorosso.

Baschirotto 4,5 - Pomeriggio da incubo per il totem difensivo della Cremo, a cui Hojlund va via come e quando vuole. Spicca in negativo per il mancato intervento nell'azione della seconda rete partenopea.

Bianchetti 5 - Più di una lacuna da parte sua sul settore sinistro della difesa. Si perde Hojlund sullo 0-1 e contiene non al meglio Politano nella manovra del raddoppio. Dall'82' Floriani sv.

Barbieri 5 - Dei due esterni casalinghi e quello che spinge meno. Nella sfida con Spinazzola e poi contro Gutierrez, inoltre, ha più di una difficoltà. Dal 60' Johnsen 6 - Porta maggiore brio nell'ultimo quarto di campo, esibendosi in qualche apprezzabile iniziativa nel finale della sfida.

Zerbin 5,5 - L'unico che prova ad accendere la formazione grigiorossa dalla metà campo in sù, quantomeno nella prima frazione di gioco. Péiù in ombra, invece, dopo l'intervallo. Dal 77' Bonazzoli sv.

Grassi 5,5 - Scelto da Nicola al posto di un malconcio Vandeputte, non eccelle né come costruttore di gioco né nel ruolo di Diga davanti alla difesa. Dal 77' Bondo sv.

Payero 5,5 - Fatica nella battaglia in mezzo al campo. Qualcosina in più con il procedere del match, ma gara comunque al di sotto della sufficienza.

Pezzella 5,5 - Un paio di discese sulla sinistra, al quale fa da contraltare però una fase difensiva decisamente difficoltosa nel duello con Politano.

Sanabria 5,5 - Arretra spesso per cercare di fungere da raccordo tra centrocampo e attacco, ma risulta abbastanza impalpabile. Dal 60' Moumbagna 6,5 - Impatto interessante sulla gara. Nel corso della ripresa, è l'elemento in maglia grigiorossa che si fa più vedere in modo produttivo dalle parti di Milinkovic-Savic.

Vardy 5 - Generoso come sempre nel pressing ma, rispetto ad altre esibizioni stagionali, praticamente nullo in fatto di pericolosità sotto porta.

Davide Nicola 5,5 - Rispetto ai precedenti confronti della Cremo in casa contro le big, un passo indietro. Merito certamente del Napoli, che però ha sfruttato errori di scarsa lucidità da parte dei grigiorossi sia nella propria area che in quella avversaria.

NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone)

Milinkovic-Savic 6 - Il primo regista della squadra, manda due volte in porta i compagni direttamente col rinvio. Gioca più alto per fare attenzione alla marcatura preventiva su Vardy.

Di Lorenzo 6,5 - L'intelligenza tattica nelle scalate dimostrano che ormai ha fatto suo un ruolo nuovo, quello di terzo di difesa (e non più di terzino in una linea a quattro), che gli sembra cucito perfettamente addosso.

Rrahmani 6,5 - Nella sua zona la Cremonese prova a fare tanta densità per mandare lui e altri centrali in confusione. Ma lui non sappia cos'è la confusione quando si tratta di difendere. Va anche vicino al gol su sviluppo di palla inattiva.

Juan Jesus 5,5 - Tanta, forse troppa veemenza. Negli interventi e nelle proteste, che nel primo tempo gli costano il giallo. Mezzo punto in meno per una leggerezza nel finale che poteva costare cara.

Politano 6 - Ancora titolare a tutta fascia, anche oggi corre tantissimo in entrambe le fasi e perde così lucidità nell'ultimo terzo di campo. Dall'88' Mazzocchi s.v.

Lobotka 6,5 - Palleggiatore in fase di possesso e distruttore del gioco avversario quando la palla ce l'ha la Cremonese. Col baricentro basso e la tecnica a disposizione in pochi in Serie A gestiscono il pallone meglio di lui.

McTominay 6,5 - Meno palleggio del solito, quando può si butta in area di rigore ma stavolta spara a salve. Mette comunque lo zampino sullo 2-0, lasciando anche su questa partita la sua firma. Lui e Lobotka sono quelli che corrono di più e formano una diga di centrocampo praticamente insuperabile.

Spinazzola 6,5 - Sta bene, molto bene. Ed è per questo che Conte lo conferma titolare. Il regista laterale di questa squadra: dal suo piede nascono tante azioni pericolose e da un suo tiro il gol dell'1-0 del Napoli. Dal 46' Gutierrez 6 - Comincia così così, poi comincia a giocare guidato col joystick da Conte e la sua partita diventa più ordinata.

Neres 6 - Gioca più in mezzo al campo che in banda e questo lo costringe a fare tutto sempre a uno-due tocchi. Agisce nello stretto e deve metterci tanta qualità, pur senza puntare mai la porta. Dal 73' Buongiorno s.v.

Elmas 5,5 - Settima gara da titolare consecutiva e forse comincia ad accusare un po' la stanchezza perché si vede poco e non tocca tanti palloni quanto gli potrebbe consentire il ruolo di trequartista. dal 51' Lang 6 - Conte gli dà libertà massima e lui lo ripaga con una prestazione di grande abnegazione, pur senza particolari guizzi.

Hojlund 8 - A tratti è un one-man-show. Un po' come Re Mida, ogni pallone che tocca diventa un metallo prezioso. In oro, se il pallone gli arriva in area di rigore. Surclassa Baschirotto e segna due gol da attaccante rapace, col piede debole, valgono la sua seconda doppietta e il successo del Napoli. Dall'88' Lucca s.v.

Antonio Conte 7,5 - Conferma gli stessi uomini della Supercoppa e ha ragione lui. Si temeva un calo di tensione dopo il trionfo di Riad, invece nessuno è bravo come lui a tenere la squadra sul pezzo. Chiude un 2025 che lo consacra definitivamente - se ce ne fosse ancora bisogno - nel gotha delle panchine italiane (e non solo).