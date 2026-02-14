Roma a Napoli con i due argentini recuperati. Intanto a Trigoria spunta Batistuta

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini può sorridere. Anche nella seduta del venerdì ha regolarmente lavorato in gruppo Paulo Dybala che quindi è da considerarsi a tutti gli effetti disponibile per la super sfida di domenica sera contro il Napoli al Maradona, incrocio che potrebbe risultare determinante per la corsa ad un posto nella prossima Champions League.

Oltre alla Joya presente anche Matias Soulé dopo la seduta personalizzata dei giorni scorsi. I due potrebbero addirittura partire titolari insieme alle spalle di Malen nel match del Maradona, anche se probabilmente Gasperini si prenderà tempo fino all'ultimo minuto utile per decidere la propria formazione. In corsa anche capitan Pellegrini, con i tre giocatori che si divideranno le due maglie disponibili dall'inizio o a gara in corso.

Batistuta a Trigoria:

La giornata di ieri ha poi visto una presenza d'eccezione a Trigoria: Gabriel Omar Batistuta, bomber dell'ultimo Scudetto giallorosso, ha fatto visita alla squadra, a Gasperini e a Ranieri strappando applausi ed emozione ai presenti. “A Trigoria non venivo da quando andai via nel gennaio 2003, passando all’Inter. Sono 23 anni. Tanto tempo. Ma fa sempre piacere tornare dove si è stato bene. E sono contento di rivedere vecchi amici”, ha detto il Re Leone.