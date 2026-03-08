Cremonese, Nicola: "Siamo convinti e lotteremo fino alla fine, Di Francesco? Lo stimo"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Lecce. Le sue parole: "Noi ci parliamo costantemente, anche prima delle partite per focalizzare i punti fondamentali. Stiamo lavorando per il nostro obiettivo. Sono 32 anni che questa società non ha la possibilità di fare due campionati consecutivi. Siamo convinti e lotteremo fino alla fine".

Lei e Di Francesco siete due eccellenze.

"Lui ha avuto anche esperienze con obiettivi superiori, ha visto cosa vuol dire allenare squadre con altri obiettivi. E' un tecnico che stimo per come si pone e idee di gioco".