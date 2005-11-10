Roma, Ghilardi: "Ci aiutiamo tutti uno con l'altro, andare bene aiuta a crescere"

20.40 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Daniele Ghilardi, giocatore della Roma, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella decima giornata di Serie A.

20:49 - Inizia la conferenza stampa di Ghilardi.



Oggi un gol per aumentare lo slancio:

"Ho una grande fiducia in me stesso, andare bene aiuta ad andare bene, sono molto contento di dare un apporto importante alla squadra e anche per me stesso".



Passata l'arrabbiatura dopo il gol annullato in Champions?

"Sì mi è passata. Ci aiutamo tutti uno con l'altro, non faccio nomi perché ci aiutiamo veramente tutti".

Cambiato qualcosa negli allenamenti?

"No sono gli stessi dell'anno scorso, magari avevo un po' meno fiducia quando non giocavo l'anno scorso, ora sto migliorando e sento sempre più fiducia".

20:51 - Finisce la conferenza stampa.