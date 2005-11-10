Udinese, Miller: "Ci scusiamo per la sconfitta. Serve il supporto dei tifosi in vista di venerdì"

Dopo il pesante 5-2 subito in casa contro la Roma, il centrocampista dell'Udinese Lennon Miller ha parlato al canale ufficiale del club: "Sapevamo che la Roma è una squadra forte e che sarebbe stata una partita difficile, ma ce la siamo resa ancora più difficile da soli. Nel primo tempo siamo stati puniti severamente, il secondo è andato un po' meglio ma non è stato abbastanza.

Dobbiamo pensare a noi stessi, lavorare duro, migliorare e cercare anche di restare positivi come gruppo, anche se in un momento come questo non è facile. Sappiamo di essere buoni giocatori, lo abbiamo dimostrato la scorsa stagione.

Ora dobbiamo lavorare duro in vista della prossima partita. I tifosi ci hanno sostenuto anche oggi. Non è un buon momento per l'Udinese, ma loro sono fantastici. Ci scusiamo per la partita di stasera, ci serve il loro supporto in vista di venerdì".