Milan, Pulisic: "Non ho parole per ciò che questo club mi ha dato dal primo all'ultimo"
Andrea Piras
Al termine del derby vinto contro l'Inter, il centrocampista del Milan Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di CBS Sports Golazo: "Mi sento molto fortunato a poter fare queste cose - evidenzia Milannews.it -. Ogni giorno lavoro duramente per poter vivere momenti così. Sono semplicemente grato di poter essere in grado di fare cose così".
Come ti senti dopo aver firmato il nuovo contratto e averlo festeggiato con i tifosi?
"Non ho pensato troppo al contratto, ma fa davvero molto piacere. Sinceramente non ho parole per quello che questo club mi ha dato dal primo all'ultimo, la fiducia e semplicemente la stima che mi hanno trasmesso per ripagare questi tifosi in un giorno come oggi... Voglio dare loro molto di più, perché hanno davvero rilanciato la mia carriera e mi hanno aiutato in tantissimi modi, quindi glielo devo".