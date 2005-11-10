L'Atalanta crolla davanti al proprio pubblico, colpaccio Parma: è 0-3 a Bergamo

Clamoroso a Bergamo: il piccolo Parma ne fa 3 all'Atalanta, che aspettava questa gara per girare la propria stagione dopo un inizio di campionato difficilissimo in cui sono alcuni episodi, come gol in pieno recupero, avevano tenuto a galla la squadra di Sarri. Stasera i tanti errori offensivi e l'inaspettato cinismo della squadra di Gilardino confezione un risultato a dir poco impronosticabile.

Atalanta sprecona, il Parma colpisce al primo tiro

Inizio furioso dell'Atalanta, che va al tiro tre volte in modo molto pericoloso nei primi 8 minuti, collezionando anche un gol annullato con Krstovic per fuorigioco millimetrico di Zappacosta, che aveva rotto la linea difensiva del Parma con un inserimento a destra. Il belga però non è quasi mai preciso e quando trova lo specchio, ci pensa Daffara a salvare il Parma, in versione ectoplasmica per almeno 35 minuti. La squadra di Gilardino è in costante affanno ma passa sorprendentemente a condurre grazie a un episodio. Calcio d'angolo battuto forte in mezzo da Sierro, colpisce Fabbian in modo perfetto, battendo Carnesecchi. L'Atalanta cerca di aumentare il forcing negli ultimi minuti, fallendo però nella propria intenzione di fare male ai gialloblù. Si va al riposo sullo 0-1.

Altri due tiri e altri due gol: il Parma fa sua l'intera posta

Si torna in campo e arriva anche il bis: il Parma raddoppia al secondo tiro in porta e stavolta non deve neanche sforzarsi di concludere verso la porta di Carnesecchi. El Bilal Tourè scappa a destra e crossa in mezzo, poi ci pensa Zappacosta a deviare nella propria porta e spiazzare Carnesecchi. Sarri vede la partita che gli sfugge e cerca di dare una scossa alla gara coi cambi, ma non ha neanche il tempo di pensarci che il Parma va a +3: Lontani riceve dal solito Fabbian, supera con un tunnel Pasalic e scaglia una saetta di destro, che fredda Carnesecchi per la terza volta. Dentro Elmas, poi Sulemana, poi Samardzic e infine Idele. L'unica volta in cui la Dea si fa vedere dalle parti di Daffara è per merito di Krstovic, che chiama il portiere scuola Juve ad una parata difficile. Risponde però il Parma con Ordonez, a centimetri dal 4-0 con un destro da fuori. Inutile l'assalto finale degli orobici, che non riesco più a impensierire Daffara.