Roma, Cristante: "Importante portare a casa la vittoria, visti i risultati della domenica"

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Cremonese vinto per 3-0 e valido per la 26^ giornata di Serie A.

Vittoria con un peso diverso?

"Partita importantissima, visti anche i risultati della domenica era importante portarla a casa".

Più bello il gol o l'assist?

"Più bello il gol, era importante sbloccarla e si stavano difendendo bene".

Siete più forti per le vostre avversarie per la Champions?

"Stiamo bene stiamo crescendo. Adesso le partite valgono doppio: quanto fatto fin qui conta poco, dobbiamo farci trovare pronto per lo sprinti finale".