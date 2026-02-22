Roma, Cristante: "Importante portare a casa la vittoria, visti i risultati della domenica"
Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Cremonese vinto per 3-0 e valido per la 26^ giornata di Serie A.
Vittoria con un peso diverso?
"Partita importantissima, visti anche i risultati della domenica era importante portarla a casa".
Più bello il gol o l'assist?
"Più bello il gol, era importante sbloccarla e si stavano difendendo bene".
Siete più forti per le vostre avversarie per la Champions?
"Stiamo bene stiamo crescendo. Adesso le partite valgono doppio: quanto fatto fin qui conta poco, dobbiamo farci trovare pronto per lo sprinti finale".
