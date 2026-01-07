Cristiano Carboni come Valentin: via dall'Inter per l'Argentina, ma non andrà al Racing

Cristiano Carboni vola in Argentina. Fratello minore di Valentin e Franco, il classe 2009 - riporta Sky Sport - saluterà l'Inter per vestire la maglia del Talleres de Cordoba. Il trequartista argentino ha già giocato in patria tra le fila del River Plate.

Suo fratello Valentin, classe 2005, era in prestito al Genoa dall'Inter e nelle prossime ore sarà girato al Racing de Avellaneda, mentre il classe 2003 Franco è in prestito all'Empoli sempre dall'Inter.

Il saluto di Valentin Carboni al Genoa

"Grazie Genoa". Inizia così il messaggio di Valentin Carboni rivolto al club rossoblù e ai suoi tifosi. Il fantasista argentino non ha brillato all'ombra della Lanterna, motivo per cui l'Inter lo ha richiamato alla casa base e girato al Racing. Questo il post pubblicato sulla propria pagina Instagram dal calciatore: "Grazie Genoa per tutto quello che mi hai dato in questi mesi. Grazie per avermi dato la possibilità di ripartire dopo un brutto infortunio. Grazie per avermi ridato fiducia, amore e sorriso. Porterò dentro il mio cuore l’affetto della gente, e con massima gratitudine sarò sempre uno di voi. Un Grazie speciale a compagni ,staff medico e staff tecnico".