Lo Jagiellonia vuole provarci, Romancuk: "Non avremo pressione nel ritorno con la Fiorentina"

Il capitano dello Jagiellonia Tomas Romancuk ha voglia di dire la sua, nella sfida che domani sera la sua squadra giocherà al Franchi contro la Fiorentina nel ritorno del playoff di Conference League. La sfida ripartirà dalla netta vittoria per 3-0 dei viola all'andata in Polonia: "Intanto dobbiamo segnare... abbiamo avuto delle occasioni durante la gara ma abbiamo preso due pali. Dobbiamo migliorare le occasioni davanti alla porta ed essere più cinici".

Ci sono delle possibilità di qualificazione?

"Vedremo domani, ora è tutto prematuro. Conosciamo bene come le squadre italiane sanno difendersi e tenere la linea. Abbiamo visto come la Fiorentina ha saputo sfruttare le occasioni che ha avuto".

Sarà più semplice affrontare la Fiorentina ora, con la stessa formazione?

"La Fiorentina ha fatto ottime prove ultimamente, non avremo grande pressione addosso e forse in effetti sarà più facile".

Quale giocatore l'ha impressionata di più durante la prima partita?

"Beh sicuramente Mandragora è un giocatore esperto, ha grandi capacità ed è forte. Ha intercettato tantissimi palloni e la nostra difesa ha avuto tante difficoltà. Ma anche la difesa della Fiorentina è stata molto efficace".

Qual è il significato della gara di domani per la vostra società?

"Sarà un grande palcoscenico, non sarà facile perché la Fiorentina è una società con grande storia ma se qualcuno ci avesse chiesto durante il sorteggio contro chi avremmo voluto giocare avrei detto proprio la Fiorentina".