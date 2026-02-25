Dortmund a Bergamo senza italiani in campo. Reggiani e Inacio si accomodano in panchina

Per il Borussia Dortmund panchina per i due italiani Reggiani e Inacio, indisponibile Mane. Kovac rispetto alla partita d'andata ritrova Emre Can in difesa. Il tecnico per questa sfida importante preferisce affidarsi all'esperienza dell'ex Juventus.

Luca Reggiani, 18 anni, ha fatto a sorpresa il suo esordio in Champions League proprio nella sfida d'andata contro l'Atalanta giocando per 90 minuti e disimpegnandosi molto bene. Voto 6.5 per Tuttomercatoweb così motivato: "Inizio timido, con Zalewski che a sinistra diventa l'unica vera arma dell'Atalanta. Cresce col passare dei minuti e di lì non passa più nessuno".

Samuele Inacio, 17 anni, è figlio di Inacio Pia, ex giocatore dell'Atalanta. E con gli orobici che il giovane ha fatto tutta la trafila, per poi andare a luglio 2024 al Borussia Dortmund, senza che l'Atalanta incassasse un euro. Un trasferimento che ha incrinato i rapporti tra i due club, al punto che non vi sono stati i consueti pranzi UEFA fra i dirigenti delle due squadre nel giorno della partita. In merito si è espresso alla vigilia della sfida d'andata Luca Percassi, amministratore delegato della Dea.

Altro italiano è Filippo Mane, che a Dortmund è arrivato dalla Sampdoria. Per lui fin qui 6 presenze in tutte le competizioni in questa stagione. È indisponibile per un problema muscolare.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. A disp. Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Ederson, Bellanova, Djimsiti, Vavassori, Ahanor, Krstovic. All. Raffaele Palladino.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Emre Can, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. A disp. Ostrzinski, Meyer, Yan Couto, Schlotterbeck, Salih Ozcan, Chukwuemeka, Sabitzer, Fabio Silva, Adeyemi, Inacio, Benkara, Reggiani. All. Niko Kovac.

ARBITRO: Sanchez (Spagna)

ASSISTENTI: Cabanero e Prieto (Spagna)

IV UOMO: Munuera (Spagna)

VAR: Fernandez (Spagna)

AVAR: Del Cerro Grande (Spagna)