Cuesta: "Bernabé può fare le veci di Estevez. Due mancini dietro? Non è un problema"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, sollecitato dai giornalisti in conferenza stampa, ha parlato anche dei singoli, rispondendo così a chi gli chiedeva se domani potrebbe toccare a Lovik viste le recenti difficoltà di Sascha Britschgi: "Ci sono alternative, per quello dico che non ci sono alibi. Credo in tutti i giocatori che abbiamo a disposizione. Abbiamo alternative, ma Britschgi ha dato tutto, mettendosi al massimo al servizio della squadra. A sinistra ha giocato in Svizzera ma non è il ruolo in cui si sente più a suo agio, si è messo a disposizione. I percorsi di crescita non sono lineari".

Mancherà un giocatore tattico come Estevez. Bernabe potrebbe essere l’unico in grado di fare le sue veci?

"È una possibilità. Cercheremo di sfruttare le caratteristiche dei nostri giocatori, con tutti che dovranno comunicare di più e assumersi maggiori responsabilità".

È stato sollevato il problema del fatto che Valenti e Ndiaye sono entrambi mancini. Lei lo vede come un problema?

"Non è un problema per me. Tante squadre giocano con due destri o con due mancini. Ora abbiamo difensori centrali a disposizione che si sono allenati bene. Sceglieremo domani".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Carlos Cuesta.