Gli otto minuti folli di Matheus Cunha. Due gol, un'esultanza pazzesca e un rosso

Una serata da protagonista assoluto. Matheus Cunha firma la rimonta del Manchester United contro la Roma, chiudendo la partita con anche un cartellino rosso. All’Old Trafford, nella quarta giornata della League Phase di Champions League, i Red Devils ribaltano lo 0-2 dell’intervallo e vincono 3-2 grazie alla doppietta dell’ex Wolverhampton.

Dal pareggio al sorpasso in tre minuti

La Roma di Gasperini era andata al riposo avanti con le reti di Soulé all’11' e di Malen su rigore al 18'. Nella ripresa il Manchester United l’aveva riaperta al 59' con Bruno Fernandes, che dal dischetto aveva segnato al secondo tentativo, dopo la parata di Vasquez sul primo tiro e la ripetizione per l’ingresso anticipato in area di Bryan Cristante. Poi ci ha pensato Cunha. All’83' Bruno Fernandes ha suggerito in area, Balerdi ha sbagliato il controllo e l’attaccante, a un passo da Vasquez, ha firmato il pareggio con un tocco sottoporta. Tre minuti dopo, all’86', l’imbucata di Lacey lo ha liberato per il bolide sul primo palo che il portiere giallorosso non è riuscito a parare: 3-2.

Il rosso che macchia la serata

Il momento di gloria si è poi ulteriormente scaldato. Subito dopo il gol del sorpasso, all’87', Cunha è stato ammonito per essersi tolto la maglia nell'abbraccio con i tifosi dell'Old Trafford. Al 91', nel primo dei cinque minuti di recupero, è arrivata la seconda ammonizione e l’espulsione per un’entrata su Balerdi, che ha lasciato i suoi in dieci. Fortunatamente il rosso non è costato caro. Cunha protagonista assoluto. In ogni modo.