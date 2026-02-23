D'Aversa verso il Torino: l'ultima panchina il giorno della retrocessione dell'Empoli

Il Torino ha scelto. Il pesante ko di ieri contro il Genoa è risultato decisivo per delineare il destino di Marco Baroni, col presidente Cairo ed il ds Petrachi che dopo alcune ore di riflessione hanno optato per il cambio di guida tecnica con l'idea di dare una sterzata al preoccupante momento di crisi granata, con la classifica che inizia a preoccupare.

Il prescelto in questo senso è quel Roberto D'Aversa che alcuni mesi fa era vicinissimo alla panchina della Fiorentina, poi raccolta da Paolo Vanoli. Classe '75, D'Aversa ha già dato il proprio ok di massima in attesa di formalizzare tutti i passaggi. Prima l'esonero di Baroni, quindi la firma del nuovo allenatore.

Fermo dalla fine della scorsa stagione, D'Aversa è reduce dalla cocente retrocessione all'ultima giornata con l'Empoli, con i suoi azzurri sconfitti dal Verona e parallelamente il Lecce uscito vincitore dall'Olimpico contro la Lazio. Prima del club toscano, aveva guidato proprio i salentini nella prima parte della stagione 2023/2024, la Sampdoria dall'estate del 2021 al gennaio del 2022 e soprattutto il Parma in due diverse avventure, dal 2016 all'agosto del 2020 e quindi dal gennaio 2021 a fine campionato. Nel club crociato era arrivato dopo gli ottimi inizi col Lanciano.