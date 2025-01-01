Baroni verso l'esonero. Tuttosport in apertura: "Toro, D'Aversa per evitare la B"

"Toro, D'Aversa per evitare la B". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sul Torino e in particolar modo sul tecnico Marco Baroni. L'esonero dell'allenatore infatti è atteso in giornata, proprio all'indomani della sconfitta subita in casa del Genoa, passato con un netto 3-0 sui granata. Un ko che ha convinto la dirigenza a chiamare proprio D'Aversa, che dovrebbe firmare fino a giugno e con cui Cairo avrebbe già un'intesa: chiaro l'obiettivo di risalire la classifica ed evitare la retrocessione in Serie B.

JUVENTUS - In prima pagina spazio dedicato anche alla Juventus, per cui sembra tutto in discussione. La sconfitta contro il Como ha lasciato parecchi spunti di riflessione ma anche Spalletti, che resta un punto fermo nei piani del club, è chiamato a riflettere sul futuro. Per la Juventus inizia una settimana importante: prima la sfida di Champions contro il Galatasaray, contro cui i bianconeri si devono riscattare dopo il 5-2 dell'andata, e poi lo scontro diretto con la Roma, volata a +4.

MILAN - Spazio dedicato anche al Milan, che dopo ventiquattro gare senza subire sconfitte è stato battuto dal Parma. Il Diavolo è stato punito dal gol di Troilo, tanto discusso quanto importante per i crociati. Milan che quindi rimane secondo con 54 punti, dieci in meno dell'Inter capolista che vede lo Scudetto sempre più vicino.