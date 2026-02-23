Toro sconfitto e la posizione di Baroni scricchiola: c'è l'ipotesi D'Aversa. La situazione

Una sconfitta pesante per il Torino. La squadra di Marco Baroni viene battuta 3-0 a Marassi dal Genoa e viene agganciata proprio dai rossoblù in classifica. Adesso la Fiorentina, in campo stasera contro il Pisa, dista soltanto sei lunghezze ed un'eventuale successo viola trascinerebbe ancora di più i granata nella lotta per non retrocedere. Un ko frutto di una prestazione insufficiente senza mai riuscire realmente ad impensierire l'avversario e troppe disattenzioni in difesa che hanno portato alle marcature del Grifone.

Come spesso capita in queste situazioni, la posizione di Marco Baroni è in bilico. Il presidente del Toro Urbano Cairo, presente a Genova, starebbe riflettendo sul tecnico che non ha parlato al termine della gara. In conferenza e alle televisioni infatti è andato solamente Nikola Vlasic che ha analizzato una sconfitta e un momento davvero difficili.

Il nome più gettonato per un'eventuale sostituzione sembra essere Roberto D'Aversa. Il nuovo tecnico, qualora venissero confermate queste indiscrezioni, andrebbe a firmare un contratto almeno fino al termine della stagione, ma la sua speranza è quella di strappare una permanenza più lunga magari inserendo un'opzione per la prossima stagione, magari legata alla salvezza, obiettivo tutto da raggiungere per il Torino in questo finale di stagione.